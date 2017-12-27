الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام.

تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب المناطق خاصة أثناء الليل وفي

الصباح الباكر مع فرصة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من

مساء يوم الغد خاصة على مصراته ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (11-18) درجة مئوية ولا تتجاوز (10)

درجة مئوية على المرتفعات الجبلية .

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة

على الخليج - بنغازي والجبل الأخضر وقد تكون بكميات جيدة بداية من مساء

يوم الغد ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-17) درجة مئوية.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب والريـاح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة

السرعة ، ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصوى تتـراوح مابين (12-17)

درجة مئوية وتنخفض أخر الليل والصباح الباكر إلى مابين (0-4) درجات مئوية

.



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـاء قليلة السحب والريـاح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (15-19) درجة مئوية.

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