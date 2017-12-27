النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.
الأربعاء ، 27- 12- 2017 - 11:33:00
طرابلس 27 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .
الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
" الريح باش ويكون قبلي يوم الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين
(05 - 20) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
" البحر خفيف الموج ويكون هادئ على ساحل زوارة.
" درجة حرارة سطح البحر (17-19) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع فرصة لسقوط أمطار
متفرقة على الساحل الممتد من الخليج حتى الجبل الاخضر.
" الريح متغير الاتجاه ويكون شرش نهار اليوم على ساحل الخليج و
يكون باش يوم الغد على الساحل من شحات إلى طبرق سرعته مابين (05 - 20)
عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
" البحر خفيف الموج ويكون هادئ يوم الغد على ساحل درنة وطبرق.
" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
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