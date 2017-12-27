النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس‏ 27 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للارصاد الجوية .

الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

" الريح باش ويكون قبلي يوم الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين

(05 - 20) عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

" البحر خفيف الموج ويكون هادئ على ساحل زوارة.

" درجة حرارة سطح البحر (17-19) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع فرصة لسقوط أمطار

متفرقة على الساحل الممتد من الخليج حتى الجبل الاخضر.

" الريح متغير الاتجاه ويكون شرش نهار اليوم على ساحل الخليج و

يكون باش يوم الغد على الساحل من شحات إلى طبرق سرعته مابين (05 - 20)

عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

" البحر خفيف الموج ويكون هادئ يوم الغد على ساحل درنة وطبرق.

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

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