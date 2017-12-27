النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.الأربعاء ، 27-12-2017 - 11:33:00



طرابلس‏ 27 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .
الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
" الريح باش ويكون قبلي يوم الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين
(05 - 20) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
" البحر خفيف الموج ويكون هادئ على ساحل زوارة.
" درجة حرارة سطح البحر (17-19) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع فرصة لسقوط أمطار
متفرقة على الساحل الممتد من الخليج حتى الجبل الاخضر.
" الريح متغير الاتجاه ويكون شرش نهار اليوم على ساحل الخليج و
يكون باش يوم الغد على الساحل من شحات إلى طبرق سرعته مابين (05 - 20)
عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
" البحر خفيف الموج ويكون هادئ يوم الغد على ساحل درنة وطبرق.
" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
اليورو عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الأسهم الصينية لندن 27 نوفمبر 2017 (وال) - تشبث اليورو بمكاسبه اليوم الاثنين بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت المستثمرين إلى جني الأر
انخفاض مؤشر نيكي بفعل مكاسب الين وخسائر الأسهم الصينية.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا