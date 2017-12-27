السلطات الهايتية تفرر منع رئيس وزراء سابق من السفر بسبب تحقيق فساد.





بورت أو برنس 27 ديسمبر 2017 ( وال) - قررت السلطات الهايتية منع

رئيس وزراء سابق ومسؤولا كبيرا سابق من مغادرة البلاد وسط تحقيقات تتعلق

بالفساد جرى بموجبها اعتقال 12 شخصا.

وقال ممثل الادعاء العام في هايتي إن رئيس الوزراء السابق " جان ماكس

بيلريف" الذي تولى منصبه من عام 2009 إلى 2011 ووزير العدل السابق كاميل

إدوارد جيه آر الذي تولى منصبه في 2016 لا يستطيعان السفر إلى الخارج

بينما تجرى تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد.

وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالبقاء داخل هايتي لحين الانتهاء

من التحقيق الذي يجريه في اختفاء مسؤول مشتريات عامة في 2009 ومقتل مدير

إنشاءات يعتقد أنه على صلة بالقضية عام 2012.

وتعاني هايتي من الفساد منذ اجيال وتعهد الرئيس جوفينيل مواز بمحاربة

الفساد كوسيلة لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الفقيرة

الواقعة بمنطقة الكاريبي.

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