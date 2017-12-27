المجلس البلدي زليتن يوافق على صرف مكافآت مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.





زليتن 27 ديسمبر 2017 ( وال )- قال عضو المجلس البلدي المكلف بملف

الصحة الدكتور " عبدالسلام عصمان " أن المجلس وافق على صرف مكافأت مالية

نظير عمل للعناصر الطبية والطبية المساعدة .

وأضاف " عبدالسلام " أن عدد العناصر التي سيتم صرف لها المكافأت

المالية 64 عنصرا موزعين على مستشفى زليتن التعليمي ومجمع عيادات

الحوريات ومستشفى نعيمة للحوادث .

وأشار المكلف بملف الصحة إلى أن القيمة الاجمالية للمكافآت تبلغ 300

الف دينار لمدة 6 شهور ، موضحا أن العناصر التي سيتم الصرف لها وفق

كشوفات من إدارة المستشفى وإدارة الخدمات الصحية زليتن .

وأكد أن هذا الاجراء يأتي في إطار حرص المجلس البلدي وإهتمام

بالمرافق والخدمات الصحية للمواطنين وعدم قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى

من الاحتياجات سواء في العناصر الطبية والطبية المساعدة ومستلزمات العلاج

والخدمات الطبية للمرافق الصحية .

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