تراجع اسعار النفط في آسيا.





سنغافورة 27 ديسمبر 2017 (وال) - سجلت اسعار النفط اليوم الاربعاء تراجعا

في آسيا تحت تأثير عمليات سحب ارباح على اثر الارتفاع الذي حققته

الثلاثاء.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 25 سنتا

ليصل الى 72ر59 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت النفط المرجعي الاوروبي تسليم فبراير ايضا، فقد خسر

31 سنتا وبلغ سعره 71ر66 دولارا.

وكانت اسعار النفط سجلت ارتفاعا الثلاثاء بسبب عدد من العوامل من

بينها انفجار في انبوب ينقل النفط الخام من جنوب ليبيا الى مرفأ في شمال

شرق البلاد، ما ادى الى تراجع الانتاج بمقدار 70 الف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ان انفجارا في أنبوب للنفط في

منطقة مرادة على بعد نحو 400 كلم جنوب غرب بنغازي ادى الثلاثاء الى

اندلاع حريق ضخم وخفض الانتاج أكثر من 70 ألف برميل يوميا.

وقامت شركة الواحة بتحويل الإنتاج إلى خط السماح مباشرة، إلا أن

المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع انخفاض في الإنتاج يتراوح بين سبعين ومئة

برميل باليوم نتيجة الانفجار.

وتنتج ليبيا نحو مليون برميل يوميا لكن اعمال تخريب أو حركات احتجاج

لاسباب اجتماعية او لدوافع سياسية تؤثر على انتاجها. وكانت ليبيا تنتج

6ر1 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

من جهة اخرى ينتظر المستثمرون التقديرات الاسبوعية لاحتياطي النفط

الاميركي التي سينشرها المعهد الاميركي للنفط الاربعاء بتأخير يوم واحد

بسبب عيد الميلاد.

ويتابع المستثمرون هذه الارقام بدقة اذ يعتبرونها مؤشرا لحجم الطلب في

اول اقتصاد في العالم.



.. ( وال ) ..