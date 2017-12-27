قوات الاحتلال الأسرائيلي تداهم عدة مناطق في محافظة الخليل .الأربعاء ، 27-12-2017 - 10:48:00



الخليل 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم
الأربعاء، عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين في مخيم
العروب، وبلدتي يطا، وبيت عوا جنوب وغرب الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال
داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واستولت على ثلاث مركبات، وفتشت عدة
منازل لمواطنين فلسطينيين .
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل رزق عودة مسالمة في بلدة بيت
عوا جنوب غرب الخليل، ومنزل جمال عبد عوض من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبثت
بمحتوياتهما.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى
ومخيمات محافظة الخليل، وانتشرت دوريات الاحتلال في مناطق التماس
والمواجهات في بلدة سعير ومخيمي العروب والفوار.

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
اليورو عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الأسهم الصينية لندن 27 نوفمبر 2017 (وال) - تشبث اليورو بمكاسبه اليوم الاثنين بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت المستثمرين إلى جني الأر
انخفاض مؤشر نيكي بفعل مكاسب الين وخسائر الأسهم الصينية.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا