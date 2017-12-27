نشاط استثنائي متوقع للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط في العام 2018.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية للشركة

الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط اجتماعها السنوي بمقر المؤسسة الوطنية

للنفط يوم أمس برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس الجمعية العمومية

للشركة وبحضور اعضائها بلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، وجادالله

حمد العوكلي، والسادة رئيس وأعضاء لجنة ادارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة

آبار النفط ، ورئيس هيئة المراقبة، والمدارء العامون ومدراء الإدارات

والمختصون من المؤسسة والشركة .

وحيا المهندس مصطفى صنع الله في مستهل الاجتماع جهود العاملين بالشركة في

مختلف الحقول النفطية للمحافظة على سير عمليات الشركة بالرغم من الظروف

الصعبة التي مرت بها الشركة طيلة السنوات الثلاث الماضية نتيجة عدم توفر

ميزانيات لاعمال الحفر وكذلك الأوضاع الأمنية في تلك الفترة وما مرت به

الشركة من سرقة وتخريب لمعدات الحفر والصيانة.

وتناول الاجتماع بالنقاش نشاط عمل الشركة خلال العام 2018 ومشاريع

الحفر وصيانة الآبار التي قررتها المؤسسة والتي تصل إلى 80 بئر لعدد من

الشركات المشغلة التابعة للمؤسسة ، وذلك في خطوة لدعم هذه الشركة

باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال. ومن المتوقع أن

تكون السنة 2018 سنة استثنائية للشركة وستنعكس إيجابيا و بشكل جذري على

أوضاعها المالية و الوظيفية في حال استقرار الظروف الأمنية في البلاد.

كما تم التأكيد حرص المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها على تطبيق سياسة

المحافظة على البيئة في المناطق المحيطة بعمليات الحفر وتطبيق تعليمات

ولوائح الأمن والسلامة .. مؤكدين أن المحافظة على سلامة العاملين أهم من

تحقيق مكاسب في الانتاج.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة ادارة الشركة الوطنية للحفر "محمود ابوسرويل "

أن الشركة تتطلع إلى تحقيق اهدافها في العام 2018 من خلال تحسين الأداء

والارتقاء بمستوى العمل في كافة النواحي والتركيز على برامج التدريب ..

موضحا بهذه الخصوص إلى ان الشركة أنشأت المركز الوطني للتدريب والذي من

ضمن مهامه التدريب على اي عارض قد يحصل أثناء العمل كالسيطرة على فوران

الآبار.

كما ان العمل جارٍ على انشاء أحواض للتدريب الداخلي على عمليات

الانقاذ البحري استعداداً لمباشرة العمل في نشاط الحفر البحري وهذه

البرامج بالتأكيد ستعمل على تعزيز امكانيات الشركة .

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واوضح محمود ابوسرويل ان الشركة قامت بإعداد خطة مواصفات لصيانة الآبار

النفطية وفق الميزانيات المتاحة وهذه الخطة تستهدف ما يقارب 80% من

الحقول النفطية.