شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تستعرض نشاطها السنوي ضمن اجتماعات الجمعية العمومية.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لشركة رأس

لانوف لتصنيع النفط والغاز اجتماعها الدوري، برئاسة مصطفى صنع الله

رئيس الجمعية العمومية للشركة وحضور كل اعضائها ، بلقاسم شنقير، والعماري

محمد العماري، وجادالله حمد العوكلي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة راس

لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وشاركت في الاجتماع هيئة المراقبة، والمدارء العامون ومدراء الإدارات

والمختصون من المؤسسة والشركة.

واستهل الاجتماع بنعي رئيس مجلس الادارة لشهداء الواجب من شركة سرت

وشركة البرق للمقاولات الذين قضوا في الحادث المأساوي ،وأكد على إتخاذ كل

ما يمكن وبالشكل المناسب لعدم تكراره مستقبلا .

وتم خلال الاجتماع متابعة نشاط الشركة في مختلف المجالات النفطية ..

والتأكيد على تواصل عمل الشركة رغم صعوبة المرحلة من حيث غياب الامن، وشح

الميزانيات، ونقص قطع الغيار وتوقف امدادات الخام عن مصانع الشركة

والاثار المترتبة عن توقف عمل المصفاة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة سير عمل الشركة والسياسة الحكيمة

للادارة من خلال التواجد في المجمع الصناعي والحفاظ على الوحدات وصيانتها

بالمجهود الذاتي والخبرات الوطنية وتنفيذ الخطط الاستباقية لتجهيز المجمع

بأقل الامكانيات تبين الكفاءة والخبرة والمسؤولية والحرص على مقدرات

الشعب الليبي.

كما نوقش نشاط الشركة المالي والمشاريع المنجزة وانعكاسات شح السيولة

على انهاء بعض المشاريع، ووضع الاولوية للمشاريع التطويرية الملحة

،وجهوزية المجمع الصناعي لأستئناف العمل ،والميزانية المقترحة لسنة2018.

وتم في ختام الاجتماع التأكيد على حرص الشركة وسعيها جاهدة في إعادة

تشغيل مجمع مصانع الشركة طبقا للخطط الموضوعة، كونه ركيزة من ركائز

الاقتصاد الوطني.

...( وال ) ...