تفجير في خط الزقوط السدرة التابع لشركة الواحة يتسبب بتوقفه .





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - أكدت المؤسسة الوطنية النفط ، حدوث

تفجير بخط انابيب نفط الزقوط - السدرة التابع لشركة الواحة والذي يصل بين

الحقول وميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة أن التحقيقات الأولية كشفت حدوث الانفجار في الخط على

بعد 15 كلم شمال منطقة مرادة و130 كيلومتر جنوب السدرة .

وقالت إن فرق الكشف عن الحريق التابعة لشركة الواحة توجهت إلى مكان

الحريق مباشرة للتعامل مع الحريق الذي وصل قطره إلى 15 متر ، كما توجهت

فرق مساندة من حقل الراقوبة المجاور ، وتم عزل المنطقة المتضررة من أقرب

صمام .

وقامت شركة الواحة بتحويل الإنتاج إلى خط السماح مباشرة ، إلا أن

المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع انخفاض في الإنتاج يتراوح بين 70 و100 ألف

برميل باليوم نتيجة لهذا التفجير.

...(وال)...