جامعة سرت تحتفل بافتتاح القسم الداخلى للطالبات .





سرت 27 ديسمبر 2017 ( وال )- احتفلت جامعة سرت بافتتاح القسم الداخلى

للطالبات ( المبيت الجامعى ) بمنطقة ابوهادى .

وحضر الاحتفال رئيس الجامعة الدكتور " احمد المحجوب " ووكيل

الجامعة للشؤون العلمية الدكتور " عبد السلام ابوخشم " والكاتب العام

للجامعة الدكتور " عبدالله امهلهل " والمسجل العام بالجامعة الدكتور "

مفتاح احواس " وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ومدراء الادارات والمكاتب

بالجامعة .

وقال مصدر اعلامى بالجامعة لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن رئيس

الجامعة ومرافقيه تجولو داخل مبنى القسم الداخلى للطالبات بمنطقة ابوهادى

التى تبعد عن سرت 20 كيلو مترا ، واطلعوا على ملحقات المبيت الجامعى .

وأوضح المصدر أن مبنى المبيت تم تجهيزه بالكامل من خدمات ومرافق صحية

وايوائية جيدة وان القدرة الاستيعابية للسكن الجامعى للطالبات بالمبيت

الجامعى حاليا مائة طالبة من خارج سرت وهدة هى المرحلة الاولى وجارى

توسعة المبيت .

...(وال سرت)...