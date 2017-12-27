المركز الوطني للأرصاد الجوية يشارك في استبيان للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - شارك المركز الوطني للأرصاد

الجوية في استبيان المنظمة العالمية لمراقبة التقييم،

في إطار دعم وتعزيز البرامج الفنية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وجاءت مشاركة المركز الوطني للارصاد الجوية في هذا الاستبيان تعزيزا

للتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، وهو استقصاء يتضمن مواضيع

شتى مثل المهمة والتخطيط، القدرات، الحد من مخاطر الكوارث، البيانات

والرصدات، الخدمات، الخدمات المناخية، الهيدرولوجيا ووسائل التواصل

الاجتماعي.

والهدف من هذا الاستبيان إنشاء مستودع موحد للمعلومات يساعد في زيادة

الحصول بشكل سريع على بيانات أكثر اكتمالاً وموثوقية، وذلك لغرض تسهيل

عملية اتخاذ القرارات السديدة والتخطيط الاستراتيجي.

هذا بالإضافة إلى أنه سيساعد في إبراز مساهمة المنظمة في تنفيذ أهداف

التنمية المستدامة وغيرها من الأطر العالمية لأصحاب المصلحة الخارجيين .

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