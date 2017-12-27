أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم تجهز لإختبارات الأداء في ليبيا.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 (وال) عقدت اللجنة الفنية لأكاديمية وسباك

" wospak " برشلونة لكرة القدم إجتماعا في تونس للتجهيز لاختبارات تقييم

الأداء للمواهب الرياضية في ليبيا، بحضور نجوم الكرة الليبية.

وستقوم اللجنة من خلال الإختبارات بفرز المواهب الرياضية في عدة

مدن داخل ليبيا، ونقلهم إلى تونس وتدريبهم وصقلهم بأكاديمية وسباك

برشلونة في شمال أفريقيا، تحت إشراف مدربين من أسبانيا .

وستعقد اللجنة الفنية لأكاديمية وسباك برشلونة بهذا الشأن مؤتمر

صحفي بمدينة طرابلس خلال شهر يناير القادم .

وكانت ليبيا قد فازت رسميا برئاسة وكالة أكاديمية وسباك " wospak "

لكرة القدم ، التي تتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقرا لها ، وأصبحت

أول دولة مغاربية تترأس الأكاديمية على رأس 4 دول هي مصر وتونس والمغرب

والجزائر .

وتم إختيار العاصمة التونسية مكانا لتأسيس الأكاديمية نظرا للظروف

الأمنية في طرابلس التي ستحتضن المقر حال تحسن الأحوال الأمنية .

يذكر أن أكاديمية " wospak " تأسست عام 1950 ولها عدة نشاطات

رياضية على مستوى العالم وتهتم بتدريب وصقل مواهب كرة القدم بمقر

الأكاديمية بمدينة برشلونة بأسبانيا وتقديمهم للعالم كنمودج لاعب كرة

القدم محترف ومنحهم فرصة اللعب في أحد الأندية في أوروبا.

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