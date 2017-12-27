تواصل البرنامج الإرشادي التوعوي في مجال الإطفاء وخطط الاخلاء.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 (وال) - تتواصل بمقر إدارة الصحة والسلامة

المهنية والبيئة بطريق المطار فعاليات البرنامج الإرشادي التوعوي في مجال

الإطفاء وخطط الاخلاء الذي ينظم بالتعاون بين إدارتي الصحة والسلامة

المهنية والبيئة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط .

ويهدف هذا البرنامج الذي يستمر إلى يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري إلى

التعرف على كيفية مجابهة الحرائق والتدرب على الطرق الصحيحة والسليمة في

إخلاء المباني في حالة اندلاع الحرائق .\

ويستهدف هذا البرنامج تدريب 100موظف بواقع 20 موظف في كل يوم يتلقى

المتدرب خلاله شقين من أنواع التدريب يكون الجزء الأول منه في الجانب

النظري حيث يتعرف المتدربين بالشرح على أسس ومبادئ الإطفاء وخطة الإخلاء

في الحالات الطارئة يتم بعد ذلك نقل المتدربين إلى مستودع طرابلس النفطي

لتلقي الجزء العملي الذي يتولى فيه أخصائيون وأصحاب خبرة في هذا المجال

بالتعريف والشرح على كيفية إطفاء الحرائق بواسطة اسطوانات الإطفاء

وبالتطبيق العملي لكل متدرب على الإطفاء .

وسيتم استقبال كل يوم متدربين جدد على مدار أيام البرنامج حتى

انتهاء فعالياته يوم 28 من الشهر الجاري.

...( وال ) ..