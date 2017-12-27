عميد بلدية سرت ومراقب تعليم سرت يتفقدون اعمال صيانة المدارس التعليمية .الأربعاء ، 27-12-2017 - 09:38:00



سرت 27 ديسمبر 2017 ( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "
ومراقب تعليم سرت " مفتاح عبد الكافى " وعدد من المهندسيين خلال جولة
تفقدية لعدد من المدراس التعليمية ، اعمال الصيانة التى تقوم به برنامج
الامم المتحدة الانمائى UNDB .
وقال بلدي سرت إن الجولة شملت مدراس خولة بنت الازور والخلود وعقبة
بن نافع واوائل سرت اطلعوا خلالها على اعمال الصيانة العامة لمرافق كل
مدرسة والفصول الدراسية فيها .
واكد عميد سرت خلال الجولة على ضرروة التقيد بالعقود الموقعة بين
مشروعات الامم المتحدة الانمائى والمقاولين المنفذين لاعمال صيانة
المدراس فى الموعد المحدد .
...(وال سرت)...

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