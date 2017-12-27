عميد بلدية سرت ومراقب تعليم سرت يتفقدون اعمال صيانة المدارس التعليمية .





سرت 27 ديسمبر 2017 ( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "

ومراقب تعليم سرت " مفتاح عبد الكافى " وعدد من المهندسيين خلال جولة

تفقدية لعدد من المدراس التعليمية ، اعمال الصيانة التى تقوم به برنامج

الامم المتحدة الانمائى UNDB .

وقال بلدي سرت إن الجولة شملت مدراس خولة بنت الازور والخلود وعقبة

بن نافع واوائل سرت اطلعوا خلالها على اعمال الصيانة العامة لمرافق كل

مدرسة والفصول الدراسية فيها .

واكد عميد سرت خلال الجولة على ضرروة التقيد بالعقود الموقعة بين

مشروعات الامم المتحدة الانمائى والمقاولين المنفذين لاعمال صيانة

المدراس فى الموعد المحدد .

...(وال سرت)...