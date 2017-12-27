الرئيس الامريكي يهنيء الليبيين بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال .

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - هنأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام .

وشدد " ترامب " في رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي " فايز السراج " ، على أنّ الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي في السعي إلى إشاء مؤسسات شاملة للجميع تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وحرمان داعش والإرهابيين الآخرين من الملاذ الآمن .

وأكد الرئيس الامريكي أن التوقيع على الاتفاق السياسي قبل عامين خطوة هامة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب الليبي . ولا يزال الاتفاق هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية.

وجدد التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم حكومة الوفاق الوطني وجميع الليبيين الذين يسعون إلى إقامة بلد موحد عن طريق المصالحة السياسية الوطنية .

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