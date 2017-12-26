القبض على خمسة منتمين لـ"غولن" الإرهابية أثناء هروبهم لجزيرة يونانية.







26 انقرة ديسمبر 2017 (وال) - القت قوات الأمن التركية مساء الإثنين

القبض على 5 من المتهمين بانضمامهم لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية،

داخل حافلة أثناء اعتزامهم الهروب إلى جزيرة "رودوس" اليونانية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فقد استوقفت قوات

الشرطة حافلة بقضاء "ياتاغان" التابع لولاية موغلا غربي البلاد، وقامت

بالتحقق من هويات ركابها البالغ عددهم 11 شخصًا من بينهم 4 أطفال.

وبعد التحقق من الهويات الذي تم كإجراء روتيني، اتضح أن 5 بينهم سيدتان،

من ركاب الحافلة مطلوبون على خلفية انتمائهم للمنظمة الإرهابية المذكورة،

وسبق فصلهم من وظائفهم في الدولة بسبب ذلك.

وعقب ذلك ألقت القوات القبض على المتهمين الخمسة، وعلى سائق الحافلة الذي

قيل إنه من نظم عملية الهروب.