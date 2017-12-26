وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع بعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

طرابلس26 ديسمبر 2017 ( وال ) - اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة " إيمان بن يونس "، يوم أمس الإثنين، بعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار التأكيد على الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني كقوة مراقبة وداعمة لجهود الحكومة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام - يأتي هذا الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لمتابعة ملف مشروع استحداث مكاتب تمكين المرأة في مؤسسات الدولة، حيث أكدت الدكتورة " بن يونس "، بأن مكاتب التمكين ستكون في العديد من مؤسسات الدولة، مضيفة أن هناك خصوصية لبعض القطاعات، حيث تم تسمية مكتب في وزارة الاقتصاد باسم مكتب التمكين الاقتصادي للمرأة للتركيز على الدعم لها في هذا المجال إلى جانب الاستحقاقات الأخرى.

وقالت ادارة التواصل ان الدكتورة " بن يونس " أثنت على مشروع المجموعة حول ( منصات الحوار المجتمعي للسلام والتنمية) الذي سينفذ في كل مناطق الوطن .

واضافت أن " بن يونس " وعدت في ختام الاجتماع بأنها ستبدل المزيد من الجهد مع كل المهتمين بالأمر لأجل تفعيل وحدة تمكين المرأة الرئيسية التي أقرها الاتفاق السياسي.





... ( وال )....