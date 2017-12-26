ادارة التواصل والاعلام برئاسة الوزراء : الاعلان عن موعد عودة أهالي تاورغاء في بيان صحفي خلال الساعات القليلة القادمة.

طرابلس 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين "يوسف جلالة" اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء مع لجنتي حوار مصراتة تاورغاء بحضور عميد بلدية مصراتة "مصطفى كرواد" ورئيس المجلس المحلي "عبد الرحمن الشكشاك" بخصوص تنفيذ اتفاق عودة أهالي تاورغاء بشكل آمن وسلمي إلى مدينتهم.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام برئاسة الوزراء فانه سيعلن عن موعد عودة أهالي تاورغاء في بيان صحفي خلال الساعات القليلة القادمة.





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