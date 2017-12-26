زلزال ضعيف يضرب جنوب المكسيك.الثلاثاء ، 26-12-2017 - 17:07:00




مكسيكو 26 ديسمبر 2017 (وال) - ضرب زلزال بقوة خمس درجات جنوب المكسيك
وشعر به خصوصا سكان مدينة أكابولكو التي تكتظ بالسياح في عطلة آخر السنة
من دون أن يسفر عن ضحايا أو خسائر، وفقا للمعلومات الرسمية الأولية.
وحدد مركز الزلزال على بعد سبعة كيلومترات من أكابولكو في ولاية غيريرو،
بحسب ما أعلن مكتب رصد الزلازل الوطني.
وكتب الرئيس انريكي بينا نييتو في تغريدة على موقع تويتر "حتى الآن لم
نتبلّغ بوقوع خسائر" مشيرا إلى أن الزلزال استمر لوقت "قصير جدا".

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