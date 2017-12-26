انزلاق طائرة ركاب على أرض مطار بمدينة بوسطن ولا إصابات.الثلاثاء ، 26-12-2017 - 16:38:00



بوسطن 26 ديسمبر 2017 (وال) - قالت شركة جت بلو إيروايز للطيران إن
طائرة ركاب تابعة لها انزلقت بسبب الثلوج بعد هبوطها في مطار لوجان
الدولي بمدينة بوسطن الأمريكية ليل الاثنين لكن لم ترد أنباء عن وقوع
إصابات.
وأضافت الشركة أن انزلاق الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه320، وقع حوالي
الساعة 7:15 مساء عقب هبوط الطائرة القادمة من مدينة سافانا بولاية
جورجيا في بوسطن بعد تساقط نحو ثلاث بوصات من الثلوج أمس الاثنين.
وجاء في بيان للشركة أنه ”لم يتم الابلاغ عن إصابات في الوقت الحالي.
نقلت حافلات المسافرين من الطائرة إلى صالة المطار“.
وذكر مسؤولون بمطار لوجان أن رحلات المغادرة والوصول توقفت في المطار
لنحو ساعة يوم الاثنين بعد أن تسبب تساقط الثلوج وانخفاض الرؤية إلى حد
اقترب من الصفر.

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