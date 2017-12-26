مستشفى جراحة الحروق والتجميل يستأنف العمل بوحدة الرنين المغناطيسي.



طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - أعلن مكتب الاعلام بمستشفى جراحة الحروق

والتجميل اليوم استئناف العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد

توقف دام عامين بسبب نقص غاز الهيلوم وجهاز الضغط.

وأوضح مدير مكتب الاعلام بالمستشفى " علي ميلود الرياني" لوكالة الانباء

الليبية أنه تم توريد الغاز وجهاز الضغط من قبل ادارة التنمية المستدامة

بشركة إيني شمال افريقيا باشراف المؤسسة الوطنية للنفط ،وذلك من اجل

تخفيف المعاناة عن الموطنين.

واشار إلى أن الحالات التي سيتم تصويرها بوحدة الرنين للمرضى سواء من

داخل المستشفى أو خارجه حددت بواقع 20 حالة يومياً وعلى مدار الاسبوع حسب

المواعيد التي تسجل يوميا من قبل وحدة الاستعلامات بالمستشفى وذلك حفاظاً

على سير العمل .

ونوه الى أن ادارة المستشفى قدمت الشكر والتقدير لكل من المؤسسة

الوطنية للنفط ولادارة التنمية المستدامة بشركة إيني شمال افريقيا

والمهندسين بشركة ألفا على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في استئناف العمل

بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى.

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