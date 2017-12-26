إيران تتخلص من 12 مليون دجاجة منعا لانتشار انفلونزا ونزا الطيور .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 15:34:00



طهران 26 ديسمبر 2017 ( وال )- أعدمت السلطات الإيرانية نحو 12.3 مليون
دجاجة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الحالي منعا لانتشار مرض
أنفلونزا الطيور.
وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية " محمد باقر نوبخت " في مؤتمر
صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الاجراء جاء حفاظا على سلامة وصحة المجتمع ،
مبينا أن الكمية المعدومة تشكل نسبة 14-20 في المئة من طاقة الوحدات
الإنتاجية في البلاد .
وأوضح أن إيران تستهلك 900 ألف طن من بيض الدجاج سنويا، فيما تتخطى
الطاقة الانتاجية 1.3 مليون طن، حيث دفع انتشار مرض انفلونزا الطيور إلى
إعدام العديد من الدجاج وإتلاف البيض للحفاظ على سلامة المستهلكين .
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