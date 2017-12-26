شركة الخدمات العامة طرابلس‏ تبحث الصعوبات التي تعرقل عمل الفروع بالبلديات.





طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - تركز الاجتماع الذي عقد بشركة الخدمات

العامة طرابلس على مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعرقل عمل الفروع

بالبلديات فيما يتعلق بالنظافة والحدائق والسبل الكفيلة التي تساعد في

تقديم افضل الخدمات للمواطن.

وتم التأكيد على ضرورة توفير المستلزمات التي تساعد في أداء العمل

على اكمل وجه وذلك في إطار الترتيبات التي تقوم بها الشركة للعام 2018

تحت شعار معاً لتقديم الافضل.

يذكر أن الاجتماع ضم كل من رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة الخدمات

طرابلس ومدراء الإدارات وفروع الخدمات المستحدثه بالشركة وكذلك مدراء

مكاتب الشئون الإدارية والمالية بهذه الفروع.

..(وال)..