قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.الثلاثاء ، 26-12-2017 - 13:17:00



رام الله 26-دبسمبر 2017 ( وال ) - قمعت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية انطلقت من مدينة البيرة، إلى
المدخل الشمالي للمدينة، وذلك بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع
باتجاه المتظاهرين.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، بأن المسيرة دعت إليها حركة فتح
والقوى الوطنية في رام الله والبيرة، ضمن البرنامج الأسبوعي والذي دعا
لاعتبار اليوم الثلاثاء والجمعة المقبل، يومي غضب، في إطار الفعاليات
المنددة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة
للاحتلال الصهيوني .
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