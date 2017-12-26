‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يعلن عن رفض شحنة مواد غذائية .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 12:59:00



طرابلس26 ديسمبر 2017 (وال) - اعلن ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية
عن رفض شحنة نوع علكة بنكهة التفاح _والفواكه المشكله والفواكهه
الحمراء العلامة التجارية saadet بلد المنشأ تركيا .
وأوضح المركز على صفحته الرسمية ان الكمية المحظورة 231 كرتونه ( الشحنة
مشتركه مع مواد غذائيه اخرى وأن نقطة وصول الشحنة فرع مصراته .
وذكر المركز ان اسباب الرفض وجود الوان محظورة طبقا للمواصفات والمعايير
القياسيه المعمول بها .
(وال)

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