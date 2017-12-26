‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يعلن عن رفض شحنة مواد غذائية .





طرابلس26 ديسمبر 2017 (وال) - اعلن ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية

عن رفض شحنة نوع علكة بنكهة التفاح _والفواكه المشكله والفواكهه

الحمراء العلامة التجارية saadet بلد المنشأ تركيا .

وأوضح المركز على صفحته الرسمية ان الكمية المحظورة 231 كرتونه ( الشحنة

مشتركه مع مواد غذائيه اخرى وأن نقطة وصول الشحنة فرع مصراته .

وذكر المركز ان اسباب الرفض وجود الوان محظورة طبقا للمواصفات والمعايير

القياسيه المعمول بها .

(وال)