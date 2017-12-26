الشركة العامة للكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات السكنية القريبة من مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء .





طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - أفادت الشركة العامة للكهرباء ، أن

أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات السكنية القريبة من

مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء كان نتيجة لدخول المياه إلى محطات التوزيع

.

وقالت الشركة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية أن هيئة السلامة

الوطنية تابعت شفط المياه .

وأشارات شركة الكهرباء إلى أنها ستقوم بالتشغيل حال إبلاغها من قبل

الغرفة المشتركة باستكمال عملية شفط المياه .

(وال)