الشركة العامة للكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن
العمارات السكنية القريبة من مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء .
الثلاثاء ، 26- 12- 2017 - 12:48:00
طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - أفادت الشركة العامة للكهرباء ، أن
أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات السكنية القريبة من
مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء كان نتيجة لدخول المياه إلى محطات التوزيع
.
وقالت الشركة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية أن هيئة السلامة
الوطنية تابعت شفط المياه .
وأشارات شركة الكهرباء إلى أنها ستقوم بالتشغيل حال إبلاغها من قبل
الغرفة المشتركة باستكمال عملية شفط المياه .
(وال)