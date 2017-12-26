الشركة العامة للكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات السكنية القريبة من مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 12:48:00



طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - أفادت الشركة العامة للكهرباء ، أن
أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات السكنية القريبة من
مركزالبحوث الصناعية بتاجوراء كان نتيجة لدخول المياه إلى محطات التوزيع
.
وقالت الشركة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية أن هيئة السلامة
الوطنية تابعت شفط المياه .
وأشارات شركة الكهرباء إلى أنها ستقوم بالتشغيل حال إبلاغها من قبل
الغرفة المشتركة باستكمال عملية شفط المياه .
(وال)

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