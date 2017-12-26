الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام : مازالت فرصة سقوط الامطار مهيأة على بعض المناطق الساحلية

خاصة الساحل الممتد من سرت حتى الجبل الاخضر ومن المتوقع انقشاع السحب

الممطرة تتدريجيا من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة

الساحل الممتد من مصراتة حتي سرت مع احتمال سقوط امطار متفرقة والرياح

شمالية غربية الى غربية معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوي

تتراوح مابين(13-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (10) درجات مئوية على

المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :ـ

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع

فرصة سقوط امطار متفرقة على الخليج - سهل بنغازي -الجبل الاخضر وطبرق هذا

اليوم والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة

وتكون معتدلة الى خفيفة يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(17-12) درجة مئوية .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :ـ

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى خفيفة

السرعة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (12 -17) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف من

يوم الغد على بعض المناطق.



الكفرة - تازربو - السرير :ـ

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة

هذا اليوم ، وتكون خفيفة السرعة يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (15-18) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم على غدامس والحمادة

(12)درجة مئوية ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

..(وال)..