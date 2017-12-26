الناخبون في ليبيريا يتوجهون للمشاركة بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.



نيروبي 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - يتوجه الناخبون في ليبيريا اليوم

الثلاثاء للمشاركة بأصواتهم في الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية في

ليبيريا، والتي يتنافس عليها نجم كرة القدم السابق، جورج ويا المرشح عن

حزب (المؤتمر من اجل التغير الديمقراطي)، ونائب الرئيس الحالي جوزيف

بواكاي المرشح عن حزب (الوحدة).

وسيدلي أكثر من مليوني ناخب اليوم في ليبيريا لانجاز أول عملية لانتقال

السلطة بين رئيسين انتخبا ديمقراطيا منذ 73 عاما.

وكان مقررا اجراء الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من نوفمبر

الماضي بسبب الاتهامات بالتزوير التي وجهها ثالث المرشحين الأكثر حصدا

للأصوات وهو تشارلز برومسكين المرشح عن حزب (الحرية) التي رفضتها المحكمة

العليا بالبلاد في النهاية.

وتصدر ويا، لاعب كرة القدم الأفريقي الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية

(1995)، الجولة الأولى التي جرت في العاشر من أكتوبرالماضي بعد حصد 38.4%

من الأصوات (بأغلبية في 11 من 15 منطقة)، بينما حصل بواكاي على 28.8% من

الأصوات.

ولم تدعم الرئيسة الحالية إلين جونسون سيرليف، التي تتولى السلطة منذ

انتخابات عام 2005 التي واجهت فيها ويا لتصبح أول سيدة تتولى الرئاسة،

بواكاي خلال الحملة.

وتعهد ويا في حملته بتعليم مجاني من الحضانة إلى المعهد وتعجيل عملية

توفير الوظائف.

بينما تمسك بواكاي بانجازات أعوامه في حكومة جونسون سيرليف حيث رفع

اجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 248% وتحسن مستوى المعيشة.

كما استعادت البلاد بعد الحروب الأهلية المدمرة في البلاد

(1989-1996 و1999-2003) صادراتها من الكاكاو والقهوة والحديد والذهب

والماس وتمكنت من اسقاط نحو أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية.

ومع ذلك، لم تكن الأعوام الأخيرة الأكثر رخاء، حيث أثرت أزمة مرض إيبولا

في عام 2014 ، الذي أسفر عن وفاة نحو خمسة آلاف شخص، على اقتصاد لم يتعاف

كما يظهر انكماش بنسبة 1.6% في اجمالي الناتج المجلي سجل في عام 2016.

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