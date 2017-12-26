مسؤولو الشؤون الضمانية ببلديتي غريان ومزدة يعقدون ملتقاهم الثالث .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 11:19:00



غريان 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - نظم فرع صندوق الضمان الاجتماعي
ببلديتي غريان ومزدة صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الشهداء بمدينة غريان
الملتقى السنوي لمسئولي الشؤون الضمانية بالقطاعات تحت شعار (مسؤول
الشؤون الضمانية - صِلة وتواصل) .
وأوضح رئيس قسم الإعلام بفرع الصندوق ببلدية غريان "منصور كشلاف"
لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من الرؤية
والأهداف التي يسعى لتحقيقها صندوق الضمان الاجتماعي .
ويتضمن الملتقى عددا من المحاضرات التوعوية حول دور التسجيل بالضمان
الاجتماعي وأهميته ، والمنافع التي يقدمها الصندوق للمضمون بالإضافة
لمناقشة القضايا التي تواجه مسئولي الشؤون الضمانية .
...(وال غريان)...

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