مسؤولو الشؤون الضمانية ببلديتي غريان ومزدة يعقدون ملتقاهم الثالث
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الثلاثاء ، 26- 12- 2017 - 11:19:00
غريان 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - نظم فرع صندوق الضمان الاجتماعي
ببلديتي غريان ومزدة صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الشهداء بمدينة غريان
الملتقى السنوي لمسئولي الشؤون الضمانية بالقطاعات تحت شعار (مسؤول
الشؤون الضمانية - صِلة وتواصل) .
وأوضح رئيس قسم الإعلام بفرع الصندوق ببلدية غريان "منصور كشلاف"
لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من الرؤية
والأهداف التي يسعى لتحقيقها صندوق الضمان الاجتماعي .
ويتضمن الملتقى عددا من المحاضرات التوعوية حول دور التسجيل بالضمان
الاجتماعي وأهميته ، والمنافع التي يقدمها الصندوق للمضمون بالإضافة
لمناقشة القضايا التي تواجه مسئولي الشؤون الضمانية .
...(وال غريان)...