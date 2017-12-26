مسؤولو الشؤون الضمانية ببلديتي غريان ومزدة يعقدون ملتقاهم الثالث .





غريان 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - نظم فرع صندوق الضمان الاجتماعي

ببلديتي غريان ومزدة صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الشهداء بمدينة غريان

الملتقى السنوي لمسئولي الشؤون الضمانية بالقطاعات تحت شعار (مسؤول

الشؤون الضمانية - صِلة وتواصل) .

وأوضح رئيس قسم الإعلام بفرع الصندوق ببلدية غريان "منصور كشلاف"

لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من الرؤية

والأهداف التي يسعى لتحقيقها صندوق الضمان الاجتماعي .

ويتضمن الملتقى عددا من المحاضرات التوعوية حول دور التسجيل بالضمان

الاجتماعي وأهميته ، والمنافع التي يقدمها الصندوق للمضمون بالإضافة

لمناقشة القضايا التي تواجه مسئولي الشؤون الضمانية .

...(وال غريان)...