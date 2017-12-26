وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تلتقي عددا من ناشطات مؤسسات المجتمع المدني.





طرابلس 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة

والتنمية المجتمعية السيدة "أسماء الأسطى" أمس الإثنين نخبة من الناشطات

بمؤسسات المجتمع المدني.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تم تحقيقه في برنامج تمكين المرأة في

بعض الوزارات التنفيذية، والتنسيق لزيادة عدد المكاتب المختصة بتمكين

المرأة.

وناقش الحضور، آلية التنسيق لعقد لقاءات مجتمعية بشأن الاستحقاقات

المقبلة في الترشيح والانتخابات، وكيفية إشراك المرأة والشباب في العملية

السياسية بشكل فعال.

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