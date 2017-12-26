العاصفة "تمبين" تقترب من جنوب فيتنام وتترك ورائها 240 قتيلا بالفلبين .





هو تشي منه 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - تقترب العاصفة الاستوائية "تمبين"

من جنوب فيتنام اليوم حيث تم اجلاء نحو 650 ألف شخص، بعد أن تركت ورائها

ما لا يقل عن 240 قتيلا بالفلبين.

وأشارت هيئة الأرصاد الفيتنامية إلى أن العاصفة توجد على بعد نحو 270 كلم

جنوب غربي مدينة هو تشي منه، برياح تبلغ سرعتها 93 كلم في الساعة .

وأمر رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أمس السلطات المحلية بتعبئة

قوات الجيش والشرطة والمتطوعين لإجلاء المقيمين في المناطق التي ينتظر أن

تشهد فيضانات وانزلاقات أرضية.

وشمل هذا الإجلاء الإجباري جميع المقيمين في الأكواخ والسفن في دلتا

ميكونج، التي عبرها سيدخل إعصار "تمبين".

ويقع إقليم دلتا ميكونج في جنوب فيتنام ويضم 12 منطقة ونحو 17 مليون شخص.

وشهدت فيتنام هذا العام مصرع وفقدان 390 شخص جراء العواصف والفيضانات

والانزلاقات الأرضية بين يناير ونوفمبر .