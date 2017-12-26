( 000ر000ر100 ) مليون لتر من وقود البنزين إجمالي كميات الوقود بمستودعات الشركة في المنطقة الغربية .





طرابلس 26 ديسمبر 2017 (وال) - افادت شركة البريقة لتسويق النفط أن

ناقلتيي وقود دخلت مساء أمس الاثنين للرصيف البحري مصراته والزاوية وأنه

سيتم مساء اليوم الثلاثاء تراكي الناقلة أنوار ليبيا علي رصيف ميناء

طرابلس البحري محمولة بشحنة وقود تقدر بحوالي 000ر000ر34 لتر .

وقالت الشركة إن إجمالي كميات الوقود بمستودعات الشركة في المنطقة

الغربية لليوم الثلاثاء إضافة لكمية ناقلة الوقود أنوار ليبيا بميناء

طرابلس البحري بلغت ( 000ر000ر100 ) مليون لتر من وقود البنزين .

وأوضحت الشركة أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية التي حدثت خلال ألايام

الماضية تعذر دخول نواقل الوقود للموانئ البحرية والأرصفة النفطية

الليبية مما نتج عنه تدني في مستويات الوقود بمستودعات الشركة بالمنطقة

الغربية .

وأضافت الشركة أنه توزيع مادة وقود الديزل مستمر على شركات التوزيع

والتي تجاوزت الكميات الموزعة ليوم أمس الأثنين (000ر600) لتر وفق الكشف

المرفق في المنشور السابق ، مؤكدة أن إمدادات منتج الغاز السائل

للمستودعات تسير بشكل ممتاز ولازالت الكميات اليومية الموزعة عبر

مستودعات الشركة في المنطقة الغربية من إسطوانات الغاز تتجاوز (000ر45)

إسطوانة غاز يومياً بناء على الاجراءات التي اتخدت مؤخراً.

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