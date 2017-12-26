اصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهم بمدرسة في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.





جنين 26- ديسمبر -2017 ( وال ) - أصيب عشرات الطلبة، صباح اليوم

الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل

الصوت، والغاز، والرصاص، داخل باحة مدرسة "عز الدين القسام" في بلدة

يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفاد مدير المدرسة طارق عمارنة لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن

قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، دون أي مبرر، وباشرت بإطلاق القنابل

المسيلة للدموع، والأعيرة النارية داخل الصفوف، وذلك أثناء تقديم الطلبة

امتحانات نهاية الفصل الأول، مما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق،

وهلع.

بدوره، قال مدير التربية طارق علاونة في تصر يح للوكالة الفلسطينية ، أن

قوات الاحتلال تمارس مثل هذه الأعمال الاستفزازية منذ سنوات، مما أدى

الى سقوط أحد الطلبةشهيدا داخل المدرسة منذ سبع سنوات، مؤكدا أن الاحتلال

وبشكل منظم يستهدف المسيرة التعليمية، عبر هذه الاقتحامات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد بشكل يومي في محيط المدرسة، ويمارسون

استفزازات بحق الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم منها.

...( وال ) ...