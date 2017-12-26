عميد بلدية سرت يلتقي اصحاب المساكن المتضررة .





سرت 26 ديسمبر 2017 ( وال )- التقى عميد بلدية سرت " مختار المعداني

" أمس الاثنين بعدد من المواطنين الذين تضررت مساكنهم جراء حرب تحرير

المدينة من تنظيم داعش الارهابي .

وترحم عميد البلدية علي ارواح شهداء عملية البنيان المرصوص الذين

قدموا ارواحهم في سبيل تحرير المدينة من التنظيم الارهابي والذي نكل وصلب

شبابها باسم الدين .

وعرض " المعداني " ماقام به المجلس البلدي من اجراءات من أجل تعويض

اصحاب هذه المساكن باسرع وقت ، مشيرا خلال اللقاء إلى أن المجلس يتابع

معاناتهم ويبدل قصاري جهده من أجل التعويض العادل لكافة الاسر المتضررة .

...(وال سرت)...