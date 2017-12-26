عميد بلدية سرت يلتقي اصحاب المساكن المتضررة .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 10:18:00



سرت 26 ديسمبر 2017 ( وال )- التقى عميد بلدية سرت " مختار المعداني
" أمس الاثنين بعدد من المواطنين الذين تضررت مساكنهم جراء حرب تحرير
المدينة من تنظيم داعش الارهابي .
وترحم عميد البلدية علي ارواح شهداء عملية البنيان المرصوص الذين
قدموا ارواحهم في سبيل تحرير المدينة من التنظيم الارهابي والذي نكل وصلب
شبابها باسم الدين .
وعرض " المعداني " ماقام به المجلس البلدي من اجراءات من أجل تعويض
اصحاب هذه المساكن باسرع وقت ، مشيرا خلال اللقاء إلى أن المجلس يتابع
معاناتهم ويبدل قصاري جهده من أجل التعويض العادل لكافة الاسر المتضررة .
...(وال سرت)...

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