بدء اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية تحضيرا لاجتماعات
اللجنة العليا بين البلدين .
الثلاثاء ، 26- 12- 2017 - 10:02:00
تونس 26 ديسمبر 2017 (وال) - بدأت بتونس العاصمة يوم أمس الاثنين
اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى كبار المسؤولين
للاعداد لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية .
وحضر بدء اجتماعات اللجنة وكلاء وزارات الخارجية "لطفي المغربي"
والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري وعدد من الخبراء والمختصين من
ليبيا وتونس .
وتتواصل اجتماعات هذه اللجنة على مدى يومين تناقش خلالها جدول الاعمال
تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية بعد توقف دام لسنوات .
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