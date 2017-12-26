بدء اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا بين البلدين .الثلاثاء ، 26-12-2017 - 10:02:00


تونس 26 ديسمبر 2017 (وال) - بدأت بتونس العاصمة يوم أمس الاثنين
اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى كبار المسؤولين
للاعداد لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية .
وحضر بدء اجتماعات اللجنة وكلاء وزارات الخارجية "لطفي المغربي"
والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري وعدد من الخبراء والمختصين من
ليبيا وتونس .
وتتواصل اجتماعات هذه اللجنة على مدى يومين تناقش خلالها جدول الاعمال
تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية بعد توقف دام لسنوات .
...(وال)...

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