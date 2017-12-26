بدء اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا بين البلدين .



تونس 26 ديسمبر 2017 (وال) - بدأت بتونس العاصمة يوم أمس الاثنين

اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى كبار المسؤولين

للاعداد لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية .

وحضر بدء اجتماعات اللجنة وكلاء وزارات الخارجية "لطفي المغربي"

والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري وعدد من الخبراء والمختصين من

ليبيا وتونس .

وتتواصل اجتماعات هذه اللجنة على مدى يومين تناقش خلالها جدول الاعمال

تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية بعد توقف دام لسنوات .

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