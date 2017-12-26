تواصل أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول للاستثمار والتنمية في منطقة الخمس .





الخمس 26 ديسمبر 2017 ( وال ) - تتواصل اليوم أعمال المؤتمر

الاقتصادي الأول للاستثمار والتنمية في منطقة الخمس الذي ينظمه المجلس

البلدي الخمس بالتعاون مع جامعة المرقب .

واستهل المؤتمر بجلسة افتتاحية أمس الاثنين حضرها السيد عميد بلدية

الخمس وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس جامعة المرقب وعدد أعضاء هيئة

التدريس ومندوبين عن وزارتي الاقتصاد والتعليم ونائب رئيس البرنامج

الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية في ليبيا ومدير إدارة السياسات

الاقتصادية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وعدد من المهتمين بهذا

الشأن .

ويتضمن المؤتمر القاء العديد من الورقات العلمية وورش العمل التي

تتناول الاستثمار في مدينة الخمس وكيفية الاستفادة من المقومات الطبيعية

التي تملكها هذه المدينة وفرص التنمية في القطاعين العام والخاص وتفعيل

دور مؤسسات المجتمع المدني .

كما تتناول الورقات معوقات استخدام بطاقات الدفع الالكتروني في

المصارف التجارية بمدينة الخمس ، والموروث الثقافي والاستثمار السياحي

ودور الإعلام في التنمية ودور الحاضنات التكنولوجية في دعم الاقتصاد

المبني على المعرفة .

يشار إلى أن المؤتمر الذي يتواصل إلى يوم الغد الاربعاء يهدف إلى

دراسة مصادر التمويل وتقييم واقع المشروعات الاقتصادية بالمنطقة وتقييم

القوى البشرية والسياحة ودراسة المشكلات البيئية والتخطيط العمراني ،

ومعرفة أثر بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية على التنمية في

الخمس .

...(وال الخمس)...