وكيل وزارة الخارجية يحي تونس لدورها الداعم والمساند للشعب الليبي .





تونس 26 ديسمبر 2017 (وال) - عبر وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " لطفي المغربي" عن تقديره للدور الداعم الذي تقوم به تونس للشعب

الليبي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه ، مقدرا حرصها على سلامة ليبيا

وشعبها ووحدة أراضيها والذي هو من سلامة تونس .

واكد السيد الوكيل في الكلمة التي القاها بتونس أمس في افتتاح اجتماعات

اللجنة المشتركة الليبية التونسية التي تحضر لاجتماعات اللجنة العليا

الليبية التونسية أن مثل هذه اللقاءات هي فرصة لاجراء مزيد من التشاور

والتنسيق وتعزيز تبادل الاراء والافكار حول مايجري في منطقتنا من قضايا

محلية واقليمية ودولية وهي محل اهتمام بلدينا وصولا إلى رؤية مشتركة .

واضاف ان هذا الاجتماع يأتي في ظل التطورات المتسارعة والاحداث

المتوالية التي يشهدها البلدان على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني

وهو مايحتاج منا إلى العمل الدؤوب والتنسيق بمشاركة جميع الاطراف المعنية

.

وحيا السيد وكيل وزارة الخارجية الحكومة التونسية لاعادة افتتاح

قنصليتها في طرابلس خدمة للعلاقات الثنائية ودعما لمسيرة التعاون المشترك

.

واكد السيد الوكيل ان تونس كانت دائما حريصة على سلامة ليبيا واحتضانها

الدائم لجولات التشاور بين جميع الاطراف في ليبيا يجسد هذا الحرص .

واشار المغربي إلى الرغبة في اعادة تفعيل اللجنة العليا وإلى تنفيذ

مخرجاتها بوصفها اداة هامة في تطوير ومتابعة اوجه التعاون والتكامل بين

ليبيا وتونس .

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