رجوع البث المسموع لاذاعة سرت المحلية .





سرت 26 ديسمبر 2017 ( وال )- أكد الناطق الرسمى للمجلس البلدى سرت

رجوع البث المسموع لاذاعة سرت المحلية بعد توقفه اليومين الماضيين نتيجة

خلل فنى جراء احوال الطقس والرياح القوية التى هبث على المدينة .

وأوضح أن سبب توقف البث يعود إلى أن هوائى الاداعة تعرض لخلل فنى ما

ادى إلى ارتفاع الانعكاس على مرسلة الاذاعة الجديدة وهو قد يعرضها للتلف

فى حالة تشغيلها بشكل متواصل .

وأضاف انه بفضل جهود المهندسين فى مجال الصيانة بفرع قناة ليبيا

الوطنية بسرت تمكنوا من التغلب على الاعطال الفنية واصلاحها واعادة

تشغيلها مبدئيا.

...(وال سرت)...