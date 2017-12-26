صحيفة كورية جنوبية تكشف أن كوريا الشمالية تحضر لاطلاق قمر اصطناعي .





سيول 26 ديسمبر 2017 ( وال) - كشفت صحيفة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء

ان كوريا الشمالية تستعد لاطلاق قمر اصطناعي الى الفضاء، في الوقت الذي

يحذر فيه مراقبون من ان البرنامج الفضائي للنظام في الشمال هو غطاء

لاختبارات في اطار برنامجها البالستي.

ونقلت صحيفة "جونغانغ ايلبو" عن مصدر في كوريا الجنوبية "علمنا

مؤخرا من خلال قنوات عديدة ان الشمال انهى العمل على قمر اصطناعي واطلق

عليه اسم كوانغ ميونغ سونغ-5". واضافت "خطتهم هي وضع قمر اصطناعي مجهز

بكاميرات واجهزة اتصالات في المدار".

وتعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية ان هذا القمر الاصطناعي يمكن ان

يطلق من منصة متحركة وليس من سوهاي الموقع الذي تطلق منه الصواريخ عادة.

وتأتي هذه المعلومات غداة نشر تعليق في صحيفة "رودونغ سينمون"

الناطقة باسم الحزب الحاكم في الشمال الاثنين، يؤكد مجددا حق بيونغ يانغ

غي اطلاق اقمار اصطناعية وتطوير التقنية الفضائية.

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