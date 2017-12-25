الاتحاد الليبي لكرة القدم يوقع رسميا مع المدرب "عمر المريمي" لتدريب المنتخب الوطني الأول.





طرابلس 25 ديسمبر 2017 (وال)- وقع المدرب الوطني "عمر المريمي" اليوم

الاثنين عقدا رسميا لمدة سنة مع الاتحاد الليبي لكرة القدم للإشراف على

تدريب المنتخب الوطني الأول، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة أفريقيا

للاعبين المحليين التي ستنطلق في الثالث عشر من شهر يناير القادم 2018

بالمغرب.

وجاء توقيع العقد خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأردنية عمان بحضور

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم "جمال الجعفري" وأعضاء المكتب التنفيذي

للاتحاد، ومدير المنتخب الوطني "عادل الخمسي".

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