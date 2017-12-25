تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الأردني وديا (1-1).





طرابلس 25 ديسمبر 2017 (وال)- انتهى لقاء منتخبنا الوطني الأول لكرة

القدم مع نظيره ومستضيفه المنتخب الأردني بالتعادل الإيجابي هدف مقابل

هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بملعب العاصمة

الأردنية عمان.

المباراة التي انتهت بنتيجة (1-1) بادر فيها المنتخب الاردني

بالتسجيل في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وعدل النتيجة لمنتخبنا الوطني

اللاعب " فيصل البدري " في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

دخل منتخبنا هذه المباراة بتشكيلة ضمت : محمد نشنوش وعلي معتوق وأحمد

التربي وسند الورفلي والمعتصم صبو وفيصل البدري وعبد المعين خماج والشامخ

العبيدي ومحمد الطبال ومحمد الغنودي ومحمد صولة.

والاحتياط : فتحي الطلحي وأحمد عزافة وطارق الجمل وسعد اجبارة ومهند

عيسى ومفتاح طقطق وخالد مجديوعبد السلام الفيتوري وزكريا الهريش.

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