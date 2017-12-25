مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمارات تعقد اجتماعها الثاني لهذا العام .

تونس 25 ديسمبر 2017 (وال) - عقدت محفظة ليبيا افريقيا للاستثمارات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمارات اجتماعها الثاني لهذا العام في فندق لايكو احد استثمارات المحفظة في تونس .

وعقد الاجتماع برئاسة محمد العبيدي وبحضور اعضاء مجلس الادارة تم خلاله متابعة اعمال الشركات التابعة للمحفظة في افريقيا واوروبا والتي تتوزع على اكثر من ثلاثين دولة .

كما تناول الاجتماع تقييم الاوضاع العامة لهذه الشركات واستعراض ما يواجهها من مختنقات وسبل تذليلها ودعم عملها بما يحقق الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات .

واكد السيد العبيدي على اهمية المحفظة واستثماراتها الخارجية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني .

وحيا العبيدي في تصريح لوكالة الانباء الليبية الجهود التي يقوم بها العاملين بهذه المؤسسة الاقتصادية وتفانيهم في عملهم بما يفضي الى نجاح الاستثمارات الليبية في الخارج ويسهم في تقوية ودعم الاقتصاد الوطني .

(وال)