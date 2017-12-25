الخوف من الجراثيم قد يؤدي لاهتمام مفرط بالمظهر / دراسة.





ميشيجان 25 ديسمبر 2017 ( وال )- قالت دراسة جديدة أجراها باحثون

من جامعة ميشيجان الأمريكية أن مجرد التفكير في الجراثيم يمكن أن يجعل

بعض الناس يهتمون بشكل مفرط بمظهرهم.

وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم النفسية انه عندما يواجه الناس

خطر الإصابة بأمراض معدية غالبا ما يطورون آليات للدفاع النفسي والسلوكي

وهذه التفاعلات كلها جزء من "نظام المناعة السلوكي" وهو الذي يدفعنا إلى

تجنب الناقلين للمرض المحتملين.

وقال معدو الدراسة ان هذا البحث يوسع فهمنا لكيفية تأثير الأمراض المعدية

على الصحة النفسية حيث طلب الباحثون من 160 مشاركا بينهم 83 منهم من

الذكور قراءة واحدة من اثنتين من القصص مصممة لتحديد مدى شعورهم تجاه

الجراثيم.

ورصدوا ان الخوف من الجراثيم يدفع البعض للاهتمام أكبر بالمظهر ومحاولة

تجنب من يعتقدون انهم سينقل اليهم العدوى.