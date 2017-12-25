وكيل وزارة الخارجية يحي تونس لدورها الداعم والمساند للشعب الليبي .

تونس 25 ديسمبر 2017 (وال) - عبر وكيل وزارة الخارجية بجكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي عن تقديره للدور الداعم الذي تقوم به تونس للشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه ،مقدرا حرصها على سلامة ليبيا وشعبها ووحدة اراضيها والذي هو من سلامة تونس .

واكد السيد الوكيل في الكلمة التي القاها اليوم في تونس في افتتاح اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونيسية التي تحضر لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونيسية مثل هذه اللقاءات هي فرصة لاجراء مزيد من التشاور والتنسيق وتعزيز تبادل الاراء والافكار حول مايجري في منطقتنا من قضايا محلية واقليمية ودولية محل اهتمام بلدينا وصولا الى رؤية مشتركة .

واضاف يأتي هذا الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة والاحداث المتوالية التي يشهدها البلدان على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني وهو مايحتاج منا الى العمل الدؤؤب والتنسيق بمشاركة جميع الاطراف المعنية .

وجيا السيد وكيل وزارة الخارجية تونس لاعادة افتتاح القنصلية التونيسية في طرابلس خدمة للعلاقات الثنائية ودعما لمسيرة التعاون المشترك .

واكد السيد الوكيل ان تونس كانت دائما حريصة على سلامة ليبيا واحتضانها الدائم لجولات التشاور بين جميع الاطراف في ليبيا يجسد هذا الحرص .

واشار المغربي الى الرغبة في اعادة تفعيل اللجنة العليا والى تنفيذ مخرجاتها بوصفها اداة هامة في تطوير ومتابعة اوجه التعاون والتكامل بين ليبيا وتونس .

