بدء اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا

تونس 25 ديسمبر 2017 (وال) - بدأت بتونس العاصمة اليوم الاثنين اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونيسية على مستوى كبار المسؤولين التحضيرية للجنة العليا الليبية التونيسية .

وجضر بدء اجتماعات اللجنة وكلاء وزارات الخارجية لطفي المغربي والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري وعدد من الخبراء والمختصين من ليبيا وتونس .

وتستمر اجتماعات اللجنة على مدى يومين تناقش خلالها جدول الاعمال تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونيسية بعد توقف دام لسنوات .

(وال)