مصادر حكومية : قتيل وجريحان في انفجار بمطعم خلال ليلة عيد الميلاد بالإكوادور .الإثنين ، 25-12-2017 - 14:41:00



كيتو، 25 ديسمبر 2017 ( وال )- لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في تفجير
وقع بأحد مطاعم العاصمة الإكوادورية " كيتو " الليلة الماضية .
ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للسلطات بأن التفجير الذي وقع في ساعة
مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ، ناتج عن انفجار أنبوبة غاز
بالمطعم ، ما أسفر عن تحطمه بالكامل ، وذلك أثناء وجود الزبائن بداخله.
وأوضحت أن الضحية طفل يبلغ من العمر سبع سنوات لقي حتفه خلال نقله
للعلاج باحدى المستشفيات، في حين أصيب شخصان آخران بحروق .
...( وال )...

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