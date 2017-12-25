مصادر حكومية : قتيل وجريحان في انفجار بمطعم خلال ليلة عيد الميلاد بالإكوادور .





كيتو، 25 ديسمبر 2017 ( وال )- لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في تفجير

وقع بأحد مطاعم العاصمة الإكوادورية " كيتو " الليلة الماضية .

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للسلطات بأن التفجير الذي وقع في ساعة

مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ، ناتج عن انفجار أنبوبة غاز

بالمطعم ، ما أسفر عن تحطمه بالكامل ، وذلك أثناء وجود الزبائن بداخله.

وأوضحت أن الضحية طفل يبلغ من العمر سبع سنوات لقي حتفه خلال نقله

للعلاج باحدى المستشفيات، في حين أصيب شخصان آخران بحروق .

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