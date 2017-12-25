المفوضية العليا للانتخابات تعلن أن عدد المسجلين وصل إلى 550 , 83 .الإثنين ، 25-12-2017 - 11:58:00

المفوضية العليا للانتخابات تعلن أن عدد المسجلين وصل إلى 550 , 83 .طرابلس 25 ديسمبر 2017.( وال ) - اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين حتى اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وصل إلى ثلاثة وثمانين الف وخمسمائة
وخمسين ناخبا .
وأضافت المفوضية عبر موقعها الرسمي ان عدد المسجلين وصل إلى خمسين الف وثلاثمائة واربعة وعشرين ناخبا ، في المقابل وصل عدد اللائي سجلت من النساء إلى ثلاثة وثلاثين الف ومأتين وستة وعشرين ناخبة .
وأوضحت المفوضية أن من سبق لهم التسجيل ليسوا في حاجة لإعادة التسجيل مرة اخرى.


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