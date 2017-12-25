المفوضية العليا للانتخابات تعلن أن عدد المسجلين وصل إلى 550 , 83 .

طرابلس 25 ديسمبر 2017.( وال ) - اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين حتى اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وصل إلى ثلاثة وثمانين الف وخمسمائة

وخمسين ناخبا .

وأضافت المفوضية عبر موقعها الرسمي ان عدد المسجلين وصل إلى خمسين الف وثلاثمائة واربعة وعشرين ناخبا ، في المقابل وصل عدد اللائي سجلت من النساء إلى ثلاثة وثلاثين الف ومأتين وستة وعشرين ناخبة .

وأوضحت المفوضية أن من سبق لهم التسجيل ليسوا في حاجة لإعادة التسجيل مرة اخرى.





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