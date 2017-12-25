الصين تفتتح أطول جسر زجاجي في العالم.





بكين 25 ديسمبر 2017 (وال) - افتتحت الصين أطول جسر زجاجي في العالم حيث

يبلغ طوله 488 مترا ويقام على ارتفاع 218 مترا فوق أحد المنحدرات ، وفقا

لما ذكرته شبكة التليفزيون الرسمية ( سي سي تي في ) .

تم افتتاح هذا الجسر أمس الأحد في احتفال حضره ثلاثة آلاف سائح تمكنوا

لأول مرة من معايشة تجربة المرور على هذا الجسر الذي يتكون من 1077 لوح

زجاجي شفاف سمك الواحد منها 4 سنتيمترات.

وتم تعليق الجسم بكابلات قوية تتحمل زلزال تصل قوته إلى 6 درجات على

مقياس ريختر وأعاصير من أقصى درجة.

يذكر أن أطول جسر زجاجي في العالم كان يبلغ طوله 430 مترا ويقام في

منطقة "زانججياكي".



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