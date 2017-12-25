المؤسسة الوطنية للنفط تعلن أن حادث اختناق وقع بمعمل الغاز بحقل زلطن يتسبب في وفاة ثلاثة من المستخدمين .



طرابلس 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم

الاثنين أن حادث اختناق وقع بمعمل الغاز بحقل زلطن تسبب في وفاة ثلاثة من

المستخدمين ، وأنها على الفور اتخذت إجراءات فورية عاجلة لمتابعة حادث

الاختناق بمعمل الغاز بحقل زلطن .

وتترحم المؤسسة الوطنية للنفط على ارواح هؤلاء الشهداء الذين قضوا

نحبهم و هم يؤدون عملهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب علي الأوجلي.



وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها : أن الحادث وقع أثناء اجراء

بعض أعمال الصيانة الدورية بمعمل الغاز بحقل زلطن وعند الساعة 3:50 من

بعد ظهر يوم السبت 24 ديسمبر 2017 وقع حادث الاختناق داخل وعاء تجميع

السوائل بمعمل الغاز اثر تسرب الغاز بداخله والمحتوي على نسبة من غاز

كبريتيد الهيدروجين والمعروف اختصارًا بـ"H2S" مما أدى إلى وفاة مستخدم

ليبي وهو المغفور له بإذن الله تعالى الصيد مفتاح ضو مشرف وردية الانتاج

بمعمل الغاز بالحقل الذي تشغله شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

وعاملين سودانييْن تابعين للمقاول المكلف بأعمال الصيانة وهما المغفور

لهما بإذن الله تعالى ياسر طيب بكر و علاء الدين محمد وقد نقلت الجثامين

إلى مدينة البريقة.

في حين نقل المصاب علي الأوجلي الموظف في شركة سرت بعد اجراء الإسعافات

الأولية له بمصحة الشركة في البريقة تم إحالته إلى قسم العناية المشددة

بمستشفى إجدابيا.

وكان في استقبال جثامين الحادث والمصاب على الاوجلي بمرسى البريقة فور

الوصول عضو مجلس الادارة " جاد الله العوكلي " وخالد بوخطوه مدير عام

الصحة و السلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة ، حيث تابعا

على الفور الإجراءات المتخذة بالتنسيق المباشر مع مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط .

كما اصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع

الله قرارا بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث و مراجعة الانطباق في

الالتزام باجراءات الأمن والسلامة وإحالة جميع من له علاقة بالحادث إلى

التحقيق .

كما تم تكليف جادالله العوكلي عضو مجلس الادارة بزيارة الموقع

ومتابعة سير التحقيق في هذا الحادث الاليم.

كما تم ايضا تكليف وفد رفيع من المؤسسة والشركة لتقديم واجب العزاء

ونقل خالص التعازي لذوي المتوفيين ولكافة العاملين بشركة سرت لانتاج

وتصنيع النفط والغاز ، و زيارة المصاب علي الأوجلي والاطمئنان عليه و

متابعة حالتة الصحية.

..( وال ) ...