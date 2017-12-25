في ذكرى الاستقلال : الرئاسي يدعو الليبيين إلى لم الشمل وتوحيد الصف .



طرابلس 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني، جميع الليبيين إلى لم الشمل وتوحيد الصف، وأن يعود الرشد إلى

المعرقلين لمسار التوافق للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة .

وأوضح المجلس، في بيان له أمس الأحد بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال،

إلى أن البلاد تعيش ذكرى الاستقلال في ظروف صعبة، ووسط صراع سياسي تسبب

في انقسام مؤسسات الدولة بما يساهم في معاناة المواطنين ، مؤكدًا أهمية

الاقتداء بالآباء المؤسسين في التمسك بالوحدة الوطنية، وبما أبدوه من

حكمة وبُعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد.

وأشار المجلس الرئاسي في بيانه إلى أن يوم الاستقلال جاء تتويجًا

لجهاد وتضحيات الشعب الليبي إلى تاريخ بطولي سطره الآباء والأجداد

بدمائهم الزكية في ملاحم من الجهاد، قدموا خلالها قرابة نصف تعدادهم في

سبيل الله ومن أجل حرية واستقلال البلاد .

وأكد أن هذا الحدث لم يكن تحقيقه أمرًا سهلاً أو هينًا بل ملحمة كبرى

حافلة بمواقف رائعة وعِبر ودروس بليغة وتضحيات عكست الوطنية في أسمى

معانيها .



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